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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 387388389390
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:42

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

:shock: хрєнасє нафлудили в теме,
а шо ж отето всьо не в Теребеньках ??
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 06 січ, 2024 12:44, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:43

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Яку комбінацію карток найкраще відкрити в unex?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:45

  ukr0014959 написав:Яку комбінацію карток найкраще відкрити в unex?
2 карты:
смарт грн
смарт валюта
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:50

  flysoulfly написав:
  ukr0014959 написав:Яку комбінацію карток найкраще відкрити в unex?
2 карты:
смарт грн
смарт валюта

По грн - да, Смарт грн.
А по валюте - там вроде какие-то изменения были. Не уверен, что Смарт в валюте ещё дают. Могут вместо этого предложить открыть валютный счёт.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:24

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:
  ukr0014959 написав:Яку комбінацію карток найкраще відкрити в unex?
2 карты:
смарт грн
смарт валюта

По грн - да, Смарт грн.
А по валюте - там вроде какие-то изменения были. Не уверен, что Смарт в валюте ещё дают. Могут вместо этого предложить открыть валютный счёт.


Онлайн все одно не пройшло, піду в банку дізнаюсь.
Дякую
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:11

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Сенс +20 коп. відучора. Оце темпи...
otshelnick1
 
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