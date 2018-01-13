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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 січ, 2024 12:42
хрєнасє нафлудили в теме,
а шо ж отето всьо не в Теребеньках ??
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 06 січ, 2024 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 12:43
Яку комбінацію карток найкраще відкрити в unex?
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ukr0014959
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Додано: Суб 06 січ, 2024 12:45
ukr0014959 написав:
Яку комбінацію карток найкраще відкрити в unex?
2 карты:
смарт грн
смарт валюта
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flysoulfly
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Додано: Суб 06 січ, 2024 12:50
flysoulfly написав: ukr0014959 написав:
Яку комбінацію карток найкраще відкрити в unex?
2 карты:
смарт грн
смарт валюта
По грн - да, Смарт грн.
А по валюте - там вроде какие-то изменения были. Не уверен, что Смарт в валюте ещё дают. Могут вместо этого предложить открыть валютный счёт.
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mustbe
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:24
mustbe написав: flysoulfly написав: ukr0014959 написав:
Яку комбінацію карток найкраще відкрити в unex?
2 карты:
смарт грн
смарт валюта
По грн - да, Смарт грн.
А по валюте - там вроде какие-то изменения были. Не уверен, что Смарт в валюте ещё дают. Могут вместо этого предложить открыть валютный счёт.
Онлайн все одно не пройшло, піду в банку дізнаюсь.
Дякую
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Додано: Суб 06 січ, 2024 14:11
Сенс +20 коп. відучора. Оце темпи...
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