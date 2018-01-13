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Додано: Суб 06 січ, 2024 20:16
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:21
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Панове, підкажіть, який набір карт потрібен у Газі для валютообміну?
Віртуальних карт в грн та валюті висточить? Валюту потрібно/можна замовляти на горячці/у відділенні?
Чи може ще якісь ньюанси?
Додано: Суб 06 січ, 2024 21:28
1finanсier
виртуальные карты в грн и дол, тариф "прозапас", заказ звонком в отделение и лучше в то, где открывались
Додано: Суб 06 січ, 2024 23:07
Віртуальних досить. Розвели мене на пластик картку за 2 долара за випуск. Щоб в той же день як поміняв в додатку і забирать валюту.
,,Зараз так не працює, дзвоніть на підтримку 0800... і замовляйте на третій день на яке відділення і сумму,,. Другий раз їхать в банк щоб забрати.
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