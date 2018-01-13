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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 січ, 2024 20:16
mustbe написав:
Запилил в таблице к50 полезную фишку, о которой давно просили.
Сейчас - мало заметно.
Но в понедельник - таблица заиграет новыми красками )
На глобусі помітно
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Додано: Суб 06 січ, 2024 21:21
Панове, підкажіть, який набір карт потрібен у Газі для валютообміну?
Віртуальних карт в грн та валюті висточить? Валюту потрібно/можна замовляти на горячці/у відділенні?
Чи може ще якісь ньюанси?
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1finanсier
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Додано: Суб 06 січ, 2024 21:28
1finanсier
виртуальные карты в грн и дол, тариф "прозапас", заказ звонком в отделение и лучше в то, где открывались
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kuzmich
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Додано: Суб 06 січ, 2024 23:07
1finanсier написав:
Панове, підкажіть, який набір карт потрібен у Газі для валютообміну?
Віртуальних карт в грн та валюті висточить? Валюту потрібно/можна замовляти на горячці/у відділенні?
Чи може ще якісь ньюанси?
Віртуальних досить. Розвели мене на пластик картку за 2 долара за випуск. Щоб в той же день як поміняв в додатку і забирать валюту.
,,Зараз так не працює, дзвоніть на підтримку 0800... і замовляйте на третій день на яке відділення і сумму,,. Другий раз їхать в банк щоб забрати.
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alex lem
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Додано: Суб 06 січ, 2024 23:47
Krokodil написав:
мда, ситуация с заказом валюты немного напрягает, надеюсь что банки подвезут нал с другой страны
Сегодня курс в обменниках понизился, скорее всего появился инсайд, что банки с понедельника завозят валюту.
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lara_08
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Додано: Нед 07 січ, 2024 05:22
alex lem написав: 1finanсier написав:
Панове, підкажіть, який набір карт потрібен у Газі для валютообміну?
Віртуальних карт в грн та валюті висточить? Валюту потрібно/можна замовляти на горячці/у відділенні?
Чи може ще якісь ньюанси?
Віртуальних досить. Розвели мене на пластик картку за 2 долара за випуск. Щоб в той же день як поміняв в додатку і забирать валюту.
,,Зараз так не працює, дзвоніть на підтримку 0800... і замовляйте на третій день на яке відділення і сумму,,. Другий раз їхать в банк щоб забрати.
А що, за випуск пластика ще й треба платити тут? Так таки на горячці замовляти готівкову валюту, чи дзвінком на відділення? Бо вище написали, що дзвінком на відділення
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Додано: Нед 07 січ, 2024 10:57
lara_08 написав: Krokodil написав:
мда, ситуация с заказом валюты немного напрягает, надеюсь что банки подвезут нал с другой страны
Сегодня курс в обменниках понизился, скорее всего появился инсайд, что банки с понедельника завозят валюту.
а мне многие банковские сказали, что с понедельника Киев только начинают принимать заказы на привоз валюты от провинциальных отделений, и туда кэш довезут только числа 11-12 (... т.е. после принятия в ВР дискриминирующих норм по блокировке счетов итд)
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flysoulfly
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Додано: Нед 07 січ, 2024 15:55
Хтось замовляв в Укргазі валюту в додатку? Працює чи краще у відділенні замовляти?
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mogicanin1986
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Додано: Нед 07 січ, 2024 17:46
flysoulfly написав: lara_08 написав: Krokodil написав:
мда, ситуация с заказом валюты немного напрягает, надеюсь что банки подвезут нал с другой страны
Сегодня курс в обменниках понизился, скорее всего появился инсайд, что банки с понедельника завозят валюту.
а мне многие банковские сказали, что с понедельника Киев только начинают принимать заказы на привоз валюты от провинциальных отделений, и туда кэш довезут только числа 11-12 (... т.е. после принятия в ВР дискриминирующих норм по блокировке счетов итд)
никакие дискриминирующие нормы по блокировке счетов к 11-12 января 2024 года приняты в ВР не будут
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citramon
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