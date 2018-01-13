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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 388389390391
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:16

  mustbe написав:Запилил в таблице к50 полезную фишку, о которой давно просили.
Сейчас - мало заметно.
Но в понедельник - таблица заиграет новыми красками )



На глобусі помітно
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:21

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Панове, підкажіть, який набір карт потрібен у Газі для валютообміну?
Віртуальних карт в грн та валюті висточить? Валюту потрібно/можна замовляти на горячці/у відділенні?
Чи може ще якісь ньюанси?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 21:28

1finanсier
виртуальные карты в грн и дол, тариф "прозапас", заказ звонком в отделение и лучше в то, где открывались
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:07

  1finanсier написав:Панове, підкажіть, який набір карт потрібен у Газі для валютообміну?
Віртуальних карт в грн та валюті висточить? Валюту потрібно/можна замовляти на горячці/у відділенні?
Чи може ще якісь ньюанси?

Віртуальних досить. Розвели мене на пластик картку за 2 долара за випуск. Щоб в той же день як поміняв в додатку і забирать валюту.
,,Зараз так не працює, дзвоніть на підтримку 0800... і замовляйте на третій день на яке відділення і сумму,,. Другий раз їхать в банк щоб забрати. :evil:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:47

  Krokodil написав:мда, ситуация с заказом валюты немного напрягает, надеюсь что банки подвезут нал с другой страны

Сегодня курс в обменниках понизился, скорее всего появился инсайд, что банки с понедельника завозят валюту.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 05:22

  alex lem написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть, який набір карт потрібен у Газі для валютообміну?
Віртуальних карт в грн та валюті висточить? Валюту потрібно/можна замовляти на горячці/у відділенні?
Чи може ще якісь ньюанси?

Віртуальних досить. Розвели мене на пластик картку за 2 долара за випуск. Щоб в той же день як поміняв в додатку і забирать валюту.
,,Зараз так не працює, дзвоніть на підтримку 0800... і замовляйте на третій день на яке відділення і сумму,,. Другий раз їхать в банк щоб забрати. :evil:

А що, за випуск пластика ще й треба платити тут? Так таки на горячці замовляти готівкову валюту, чи дзвінком на відділення? Бо вище написали, що дзвінком на відділення
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 10:57

  lara_08 написав:
  Krokodil написав:мда, ситуация с заказом валюты немного напрягает, надеюсь что банки подвезут нал с другой страны

Сегодня курс в обменниках понизился, скорее всего появился инсайд, что банки с понедельника завозят валюту.
а мне многие банковские сказали, что с понедельника Киев только начинают принимать заказы на привоз валюты от провинциальных отделений, и туда кэш довезут только числа 11-12 (... т.е. после принятия в ВР дискриминирующих норм по блокировке счетов итд)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:55

Укргаз

Хтось замовляв в Укргазі валюту в додатку? Працює чи краще у відділенні замовляти?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 17:46

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:
  Krokodil написав:мда, ситуация с заказом валюты немного напрягает, надеюсь что банки подвезут нал с другой страны

Сегодня курс в обменниках понизился, скорее всего появился инсайд, что банки с понедельника завозят валюту.
а мне многие банковские сказали, что с понедельника Киев только начинают принимать заказы на привоз валюты от провинциальных отделений, и туда кэш довезут только числа 11-12 (... т.е. после принятия в ВР дискриминирующих норм по блокировке счетов итд)


никакие дискриминирующие нормы по блокировке счетов к 11-12 января 2024 года приняты в ВР не будут
citramon
 
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  #<1 ... 388389390391
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