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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 389390391392
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:27

  citramon написав:
  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:Сегодня курс в обменниках понизился, скорее всего появился инсайд, что банки с понедельника завозят валюту.
а мне многие банковские сказали, что с понедельника Киев только начинают принимать заказы на привоз валюты от провинциальных отделений, и туда кэш довезут только числа 11-12 (... т.е. после принятия в ВР дискриминирующих норм по блокировке счетов итд)


никакие дискриминирующие нормы по блокировке счетов к 11-12 января 2024 года приняты в ВР не будут

они не нужны, все уже есть,
военком выписывает электронную повестку, вручил/невручил но через два дня штраф 200к грн, потом обычное взыскание держвиконавцем, именно он арестовывает счета, закон ужен давно работает
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:45

  nekefer написав:
  citramon написав:
  flysoulfly написав:а мне многие банковские сказали, что с понедельника Киев только начинают принимать заказы на привоз валюты от провинциальных отделений, и туда кэш довезут только числа 11-12 (... т.е. после принятия в ВР дискриминирующих норм по блокировке счетов итд)


никакие дискриминирующие нормы по блокировке счетов к 11-12 января 2024 года приняты в ВР не будут

они не нужны, все уже есть,
военком выписывает электронную повестку, вручил/невручил но через два дня штраф 200к грн, потом обычное взыскание держвиконавцем, именно он арестовывает счета, закон ужен давно работает

во-первых, нет пока ни электронных повесток, ни штрафов 200к грн, это предусмотрено все тем же законопроектом, который к 11-12 января принят не будет
во-вторых, если даже исполнитель накладывает арест на счет, то делает это он в пределах взыскиваемой суммы. Т.е. , если у вас на счетах 1 млн, а взыскать нужно 200 тыс, то спишут 200 тыс , и больше никаких арестов на ваших счетах не будет. В предлагаемом же законопроекте немножко другая логика - там именно смысл заблокировать все счета по причине неимущественного долга.
Прошу прощения за оффтоп.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:00

  nekefer написав:
  mogicanin1986 написав:Хтось замовляв в Укргазі валюту в додатку? Працює чи краще у відділенні замовляти?

а где кнопка в приложении не вижу?

Чат - замовити готівку
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:38

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Питання по кліринговому дому. Після депозиту зняття з віртуалки теж з комісією чи ні?
ihorsic
 
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