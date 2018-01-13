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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 390391392393>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:24

  mogicanin1986 написав:Хтось замовляв в Укргазі валюту в додатку? Працює чи краще у відділенні замовляти?

а где кнопка в приложении не вижу?
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:27

  citramon написав:
  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:Сегодня курс в обменниках понизился, скорее всего появился инсайд, что банки с понедельника завозят валюту.
а мне многие банковские сказали, что с понедельника Киев только начинают принимать заказы на привоз валюты от провинциальных отделений, и туда кэш довезут только числа 11-12 (... т.е. после принятия в ВР дискриминирующих норм по блокировке счетов итд)


никакие дискриминирующие нормы по блокировке счетов к 11-12 января 2024 года приняты в ВР не будут

они не нужны, все уже есть,
военком выписывает электронную повестку, вручил/невручил но через два дня штраф 200к грн, потом обычное взыскание держвиконавцем, именно он арестовывает счета, закон ужен давно работает
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:45

  nekefer написав:
  citramon написав:
  flysoulfly написав:а мне многие банковские сказали, что с понедельника Киев только начинают принимать заказы на привоз валюты от провинциальных отделений, и туда кэш довезут только числа 11-12 (... т.е. после принятия в ВР дискриминирующих норм по блокировке счетов итд)


никакие дискриминирующие нормы по блокировке счетов к 11-12 января 2024 года приняты в ВР не будут

они не нужны, все уже есть,
военком выписывает электронную повестку, вручил/невручил но через два дня штраф 200к грн, потом обычное взыскание держвиконавцем, именно он арестовывает счета, закон ужен давно работает

-
Востаннє редагувалось citramon в Пон 08 січ, 2024 01:48, всього редагувалось 1 раз.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:00

  nekefer написав:
  mogicanin1986 написав:Хтось замовляв в Укргазі валюту в додатку? Працює чи краще у відділенні замовляти?

а где кнопка в приложении не вижу?

Чат - замовити готівку
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:38

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Питання по кліринговому дому. Після депозиту зняття з віртуалки теж з комісією чи ні?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 20:11

[quote="5670597:ihorsic"]Питання по кліринговому дому. Після депозиту зняття з віртуалки теж з комісією чи ні?[/quote]
Депозит через місяць гроші безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 11:11

А что это за ёлки под курсом светятся, что они означают ?)
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 11:19

  Evgeny написав:А что это за ёлки под курсом светятся, что они означают ?)

Будем считать, что это не ёлки, а зелёные стрелки вверх - признак того, что курс недавно вырос
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 11:20

Реализованы иконки изменения курса (вверх/вниз).

Ячейки в колонке "Курс обмена" имеют хинт (подсказку) - расширенную информацию о последнем изменении курса.
Эту информацию также можно получить с помощью ДаблКлика/ПравогоКлика/ЛонгТапа по этой ячейке.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 11:54

ПУМБ курс 42 в таблице не соответствует действительности. На самом деле приложение показывает 42,7 за евро
Zonenor
 
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