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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 07 січ, 2024 18:24
mogicanin1986 написав:
Хтось замовляв в Укргазі валюту в додатку? Працює чи краще у відділенні замовляти?
а где кнопка в приложении не вижу?
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nekefer
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Додано: Нед 07 січ, 2024 18:27
citramon написав: flysoulfly написав: lara_08 написав:
Сегодня курс в обменниках понизился, скорее всего появился инсайд, что банки с понедельника завозят валюту.
а мне многие банковские сказали, что с понедельника Киев только начинают принимать заказы на привоз валюты от провинциальных отделений, и туда кэш довезут только числа 11-12 (... т.е. после принятия в ВР дискриминирующих норм по блокировке счетов итд)
никакие дискриминирующие нормы по блокировке счетов к 11-12 января 2024 года приняты в ВР не будут
они не нужны, все уже есть,
военком выписывает электронную повестку, вручил/невручил но через два дня штраф 200к грн, потом обычное взыскание держвиконавцем, именно он арестовывает счета, закон ужен давно работает
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Додано: Нед 07 січ, 2024 18:45
nekefer написав: citramon написав: flysoulfly написав:
а мне многие банковские сказали, что с понедельника Киев только начинают принимать заказы на привоз валюты от провинциальных отделений, и туда кэш довезут только числа 11-12 (... т.е. после принятия в ВР дискриминирующих норм по блокировке счетов итд)
никакие дискриминирующие нормы по блокировке счетов к 11-12 января 2024 года приняты в ВР не будут
они не нужны, все уже есть,
военком выписывает электронную повестку, вручил/невручил но через два дня штраф 200к грн, потом обычное взыскание держвиконавцем, именно он арестовывает счета, закон ужен давно работает
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Востаннє редагувалось citramon
в Пон 08 січ, 2024 01:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 січ, 2024 19:00
nekefer написав: mogicanin1986 написав:
Хтось замовляв в Укргазі валюту в додатку? Працює чи краще у відділенні замовляти?
а где кнопка в приложении не вижу?
Чат - замовити готівку
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mogicanin1986
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Додано: Нед 07 січ, 2024 19:38
Питання по кліринговому дому. Після депозиту зняття з віртуалки теж з комісією чи ні?
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ihorsic
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Додано: Нед 07 січ, 2024 20:11
[quote="5670597:ihorsic"]Питання по кліринговому дому. Після депозиту зняття з віртуалки теж з комісією чи ні?[/quote]
Депозит через місяць гроші безкоштовно
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sens
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Додано: Пон 08 січ, 2024 11:11
А что это за ёлки под курсом светятся, что они означают ?)
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Evgeny
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Додано: Пон 08 січ, 2024 11:19
Evgeny написав:
А что это за ёлки под курсом светятся, что они означают ?)
Будем считать, что это не ёлки, а зелёные стрелки вверх - признак того, что курс недавно вырос
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mustbe
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Додано: Пон 08 січ, 2024 11:20
Реализованы иконки изменения курса (вверх/вниз).
Ячейки в колонке "Курс обмена" имеют хинт (подсказку) - расширенную информацию о последнем изменении курса.
Эту информацию также можно получить с помощью ДаблКлика/ПравогоКлика/ЛонгТапа по этой ячейке.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 11:54
ПУМБ курс 42 в таблице не соответствует действительности. На самом деле приложение показывает 42,7 за евро
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Zonenor
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