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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 січ, 2024 12:18
Поликомбанк.
Доллар - 38,30
Евро - 41,80
Комиссия 500 грн.
Долларов в кассе нет ( Киев )
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Evgeny
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- Повідомлень: 38924
- З нами з: 03.10.11
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- Подякували: 11989 раз.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 12:40
Поликомбанк Киев забавный.
Курс дают после 11 а заявки принимают до 12
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Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38924
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3750 раз.
- Подякували: 11989 раз.
-
- Профіль
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52
27
2
2
Додано: Пон 08 січ, 2024 13:25
Evgeny написав:
Поликомбанк.
Доллар - 38,30
Евро - 41,80
Комиссия 500 грн.
Долларов в кассе нет ( Киев )
є в Чернигові,телефонуйте
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sens
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Додано: Пон 08 січ, 2024 13:59
Подскажите вывести из Абанка без комиссии через депозит 1 мес?
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Danik
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Додано: Пон 08 січ, 2024 14:03
Danik написав:
Подскажите вывести из Абанка без комиссии через депозит 1 мес?
так , ще в лютому зможете поповнити на початкову суму
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sens
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- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 842 раз.
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