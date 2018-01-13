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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 12:18

Поликомбанк.
Доллар - 38,30
Евро - 41,80
Комиссия 500 грн.
Долларов в кассе нет ( Киев )
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 12:40

Поликомбанк Киев забавный.
Курс дают после 11 а заявки принимают до 12
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:25

  Evgeny написав:Поликомбанк.
Доллар - 38,30
Евро - 41,80
Комиссия 500 грн.
Долларов в кассе нет ( Киев )

є в Чернигові,телефонуйте :roll:
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:59

Подскажите вывести из Абанка без комиссии через депозит 1 мес?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 14:03

  Danik написав:Подскажите вывести из Абанка без комиссии через депозит 1 мес?

так , ще в лютому зможете поповнити на початкову суму
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:10

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

З Укркапітал хтось працює? Щось вони мелять що послуга не налаштована, курс 39.20..?
І Поліком зразу кажу що валюта буває рідко
2XL
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