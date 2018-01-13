Поликомбанк.
Доллар - 38,30
Евро - 41,80
Комиссия 500 грн.
Долларов в кассе нет ( Киев )
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 січ, 2024 12:18
Поликомбанк.
Доллар - 38,30
Евро - 41,80
Комиссия 500 грн.
Долларов в кассе нет ( Киев )
Додано: Пон 08 січ, 2024 12:40
Поликомбанк Киев забавный.
Курс дают после 11 а заявки принимают до 12
Додано: Пон 08 січ, 2024 13:25
Додано: Пон 08 січ, 2024 14:03
Додано: Пон 08 січ, 2024 15:10
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
З Укркапітал хтось працює? Щось вони мелять що послуга не налаштована, курс 39.20..?
І Поліком зразу кажу що валюта буває рідко
Додано: Пон 08 січ, 2024 15:54
Товариство, а які карти в Приваті треба відкрити, щоб купити і зняти долар без зайвих комісій?
Додано: Пон 08 січ, 2024 16:30
Курсы НБУ на 09.01.2024
Додано: Пон 08 січ, 2024 17:11
Інтернет карту гривневу і доларова поповнення, потім відкрити доларову диджитал, тобто цифрову. Зробити переказ з інтернет карти гривня на інтернет карту доларову, потім з доларової відкрити депозит на 1 місяць, після 5-6 днів в відключити продовження депозиту і вказати карту для виплат диджитал цифрову. Це щоб зовсім без комісій, але треба чекати 1 місяць щоб забрати в касі готівку. Якось так.
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