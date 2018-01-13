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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 січ, 2024 13:25
Evgeny написав:
Поликомбанк.
Доллар - 38,30
Евро - 41,80
Комиссия 500 грн.
Долларов в кассе нет ( Киев )
є в Чернигові,телефонуйте
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Додано: Пон 08 січ, 2024 13:59
Подскажите вывести из Абанка без комиссии через депозит 1 мес?
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Danik
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Додано: Пон 08 січ, 2024 14:03
Danik написав:
Подскажите вывести из Абанка без комиссии через депозит 1 мес?
так , ще в лютому зможете поповнити на початкову суму
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Додано: Пон 08 січ, 2024 15:10
З Укркапітал хтось працює? Щось вони мелять що послуга не налаштована, курс 39.20..?
І Поліком зразу кажу що валюта буває рідко
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Додано: Пон 08 січ, 2024 15:54
Товариство, а які карти в Приваті треба відкрити, щоб купити і зняти долар без зайвих комісій?
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Філ
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Додано: Пон 08 січ, 2024 16:30
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EUR: 41.5730 -> 41.7973 (+0.2243) ₴/€ 🌲🌲🌲
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Додано: Пон 08 січ, 2024 17:11
Філ написав:
Товариство, а які карти в Приваті треба відкрити, щоб купити і зняти долар без зайвих комісій?
Інтернет карту гривневу і доларова поповнення, потім відкрити доларову диджитал, тобто цифрову. Зробити переказ з інтернет карти гривня на інтернет карту доларову, потім з доларової відкрити депозит на 1 місяць, після 5-6 днів в відключити продовження депозиту і вказати карту для виплат диджитал цифрову. Це щоб зовсім без комісій, але треба чекати 1 місяць щоб забрати в касі готівку. Якось так.
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mogicanin1986
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Додано: Пон 08 січ, 2024 17:55
В Аккорді міняв 30 грудня, сьогодня пробую-ліміт вичерпаний.
До менеджера-а вона так 30 грудня це вже 2024 рік. У нас 2023 закінчився в останній робочий день.
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Бывалый
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Додано: Пон 08 січ, 2024 17:57
mogicanin1986 Дякую. То місяць чекати треба на готівку незалежно від того, чи зробив депо на місяць, чи без депо із сплатою 0,5% комісії і 1,31 дол. за обмін?
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Філ
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Додано: Пон 08 січ, 2024 18:01
Правекс +12 коп
38,60 + комиссия
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Evgeny
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