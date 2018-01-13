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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 388389390391
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:19

  Філ написав:mogicanin1986 Дякую. То місяць чекати треба на готівку незалежно від того, чи зробив депо на місяць, чи без депо із сплатою 0,5% комісії і 1,31 дол. за обмін?

Якщо комісію сплатити, тоді відразу робите переказ з інтернет карти доларової на диджитал, тобто цифрову карту для виплат, за один переказ коміс 1,31$ потім відразу замовляєте видачу готівки в додатку приходите у відділення забираєте. З карти для виплат нема коміса за зняття. Якщо є бажання можете в додатку безкоштовно замовити пластик карти для виплат На нову пошту після відкриття цифровоїкарти,якщо знімати з цифрової треба паспорт.
mogicanin1986
 
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