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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 січ, 2024 18:19
Філ написав:mogicanin1986
Дякую. То місяць чекати треба на готівку незалежно від того, чи зробив депо на місяць, чи без депо із сплатою 0,5% комісії і 1,31 дол. за обмін?
Якщо комісію сплатити, тоді відразу робите переказ з інтернет карти доларової на диджитал, тобто цифрову карту для виплат, за один переказ коміс 1,31$ потім відразу замовляєте видачу готівки в додатку приходите у відділення забираєте. З карти для виплат нема коміса за зняття. Якщо є бажання можете в додатку безкоштовно замовити пластик карти для виплат На нову пошту після відкриття цифровоїкарти,якщо знімати з цифрової треба паспорт.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 18:35
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EUR: 41.5730 -> 41.7973 (+0.2243) ₴/€ 🌲🌲🌲
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Додано: Пон 08 січ, 2024 20:43
sens написав: Danik написав:
Подскажите вывести из Абанка без комиссии через депозит 1 мес?
так , ще в лютому зможете поповнити на початкову суму
Опа не знав за такий лайфхак, дякую
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Додано: Пон 08 січ, 2024 21:21
Бывалый написав:
В Аккорді міняв 30 грудня, сьогодня пробую-ліміт вичерпаний.
До менеджера-а вона так 30 грудня це вже 2024 рік. У нас 2023 закінчився в останній робочий день.
Ничесе! Впервые такое слышу - я несколько раз в последний день месяца менял и такого не было!🤯🤯
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Додано: Пон 08 січ, 2024 21:21
ukr0014959 написав: sens написав: Danik написав:
Подскажите вывести из Абанка без комиссии через депозит 1 мес?
так , ще в лютому зможете поповнити на початкову суму
Опа не знав за такий лайфхак, дякую
Справді, цікава інфа, дякую))
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Додано: Пон 08 січ, 2024 21:55
ukr0014959 написав: sens написав: Danik написав:
без комиссии через депозит 1 мес?
так , ще в лютому зможете поповнити на початкову суму
Опа не знав за такий лайфхак, дякую
а до лютого вам ті всі депорахунки не поблокують примітивно превентивно, панове оптімісти, а ?
карусель50 тепер це строго внесли-обміняли-одразу винесли. Профіт.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 21:58
Бывалый написав:
В Аккорді міняв 30 грудня, сьогодня пробую-ліміт вичерпаний.
До менеджера-а вона так 30 грудня це вже 2024 рік. У нас 2023 закінчився в останній робочий день.
роялисты охренительно сделали!
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Додано: Пон 08 січ, 2024 22:18
Evgeny написав:
Правекс +12 коп
38,60 + комиссия
нет: 38,60+ это же карточный
в их аппке онлайн-курс остался 38,48+
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Додано: Пон 08 січ, 2024 22:36
sens написав: Danik написав:
Подскажите вывести из Абанка без комиссии через депозит 1 мес?
так , ще в лютому зможете поповнити на початкову суму
Досадно, позвонил на горячку - сказали, что уже с сентября существует такая возможность. Я все эти месяцы менял там доллар и каждый раз снимая платил комиссию и ни одна блYadskaya сотрудница (их там четыре!) ни разу не заикнулась о такой возможности. Особенно досадно, что крайний раз -
29 числа я снял там белый! 🤬🤬🤬
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Додано: Пон 08 січ, 2024 22:42
asti написав: sens написав: Danik написав:
Подскажите вывести из Абанка без комиссии через депозит 1 мес?
так , ще в лютому зможете поповнити на початкову суму
Досадно, позвонил на горячку - сказали, что уже с сентября существует такая возможность. Я все эти месяцы менял там доллар и каждый раз снимая платил комиссию и ни одна блYadskaya сотрудница (их там четыре!) ни разу не заикнулась о такой возможности.
Обратите внимание на предпоследнюю колонку в таблице т50.Колонка "Депо мес." - срок депозита (в месяцах), который позволит избежать комиссии за снятие
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