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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 січ, 2024 23:05
Да я в этой суматохе забыл, что у меня по 22 января трехмесячный в А-банке на 2000 уе, который ведь тоже пополнить можно! Досадно, что я белый забрал с комиссией
и дёшево его сдал чтобы трехмесячный в Моне оформить!
И зачем мне этот доллар в 1 апреля... Ума не приложу))
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