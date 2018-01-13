|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 січ, 2024 23:05
Да я в этой суматохе забыл, что у меня по 22 января трехмесячный в А-банке на 2000 уе, который ведь тоже пополнить можно! Досадно, что я белый забрал с комиссией
и дёшево его сдал чтобы трехмесячный в Моне оформить!
И зачем мне этот доллар в 1 апреля... Ума не приложу))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3642
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2024 01:21
а как райф отдает валюту?
нужно ходить искать-клянчить или можно делать заказ хотя бы в отделении?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8869
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2024 01:26
flysoulfly написав:
а до лютого вам ті всі депорахунки не поблокують примітивно превентивно, панове оптімісти, а ?
карусель50 тепер це строго внесли-обміняли-одразу винесли. Профіт.
те кто работыют в белую их не испугать этими законами
уже скоро 2 года как пуганые
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8869
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2024 01:41
mephala написав:
а как райф отдает валюту?
нужно ходить искать-клянчить или можно делать заказ хотя бы в отделении?
Зателефонував до КЦ, замовив на через два дні. Видали синіми.
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 346
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1173
|294812
|
Пон 08 січ, 2024 08:37
sens
|
|6
|5266
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|41797
|
|