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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 січ, 2024 23:05
Да я в этой суматохе забыл, что у меня по 22 января трехмесячный в А-банке на 2000 уе, который ведь тоже пополнить можно! Досадно, что я белый забрал с комиссией
и дёшево его сдал чтобы трехмесячный в Моне оформить!
И зачем мне этот доллар в 1 апреля... Ума не приложу))
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Додано: Вів 09 січ, 2024 01:21
а как райф отдает валюту?
нужно ходить искать-клянчить или можно делать заказ хотя бы в отделении?
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mephala
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Додано: Вів 09 січ, 2024 01:26
flysoulfly написав:
а до лютого вам ті всі депорахунки не поблокують примітивно превентивно, панове оптімісти, а ?
карусель50 тепер це строго внесли-обміняли-одразу винесли. Профіт.
те кто работыют в белую их не испугать этими законами
уже скоро 2 года как пуганые
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mephala
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Додано: Вів 09 січ, 2024 01:41
mephala написав:
а как райф отдает валюту?
нужно ходить искать-клянчить или можно делать заказ хотя бы в отделении?
Зателефонував до КЦ, замовив на через два дні. Видали синіми.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 04:20
mephala написав:
а как райф отдает валюту?
нужно ходить искать-клянчить или можно делать заказ хотя бы в отделении?
В понедельник заказал на среду на горячке.
Также Вчера были свободные в одном отделении но белые.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 09:26
Исправте курс в Правексе - 38,60 ещё со вчерашнего вечера
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Додано: Вів 09 січ, 2024 09:33
Evgeny
и евро на 5 коп подняли вечером
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Додано: Вів 09 січ, 2024 09:53
Скажіть, у монобанку в Києві долари сині видають?
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Pete77
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:00
У монобанка немає відділень. Залежить від партнерів
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Investor_K
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:01
КомИн 38.45/42.15 застосунок
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Pete77
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