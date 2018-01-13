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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 390391392393>
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 23:05

Да я в этой суматохе забыл, что у меня по 22 января трехмесячный в А-банке на 2000 уе, который ведь тоже пополнить можно! Досадно, что я белый забрал с комиссией
и дёшево его сдал чтобы трехмесячный в Моне оформить!
И зачем мне этот доллар в 1 апреля... Ума не приложу))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:21

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

а как райф отдает валюту?
нужно ходить искать-клянчить или можно делать заказ хотя бы в отделении?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:26

  flysoulfly написав: :twisted: а до лютого вам ті всі депорахунки не поблокують примітивно превентивно, панове оптімісти, а ?
карусель50 тепер це строго внесли-обміняли-одразу винесли. Профіт.


те кто работыют в белую их не испугать этими законами
уже скоро 2 года как пуганые :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:41

  mephala написав:а как райф отдает валюту?
нужно ходить искать-клянчить или можно делать заказ хотя бы в отделении?

Зателефонував до КЦ, замовив на через два дні. Видали синіми.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 04:20

  mephala написав:а как райф отдает валюту?
нужно ходить искать-клянчить или можно делать заказ хотя бы в отделении?

В понедельник заказал на среду на горячке.
Также Вчера были свободные в одном отделении но белые.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 09:26

Исправте курс в Правексе - 38,60 ещё со вчерашнего вечера
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 09:33

Evgeny
и евро на 5 коп подняли вечером
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 09:53

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Скажіть, у монобанку в Києві долари сині видають?
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 10:00

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

У монобанка немає відділень. Залежить від партнерів
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 10:01

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

КомИн 38.45/42.15 застосунок
Pete77
 
Повідомлень: 29
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