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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 січ, 2024 10:03
Investor_K Добре. Чи видають якісь партнери монобанку сині долари у Києві?
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Pete77
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:10
Pete77 написав:
Скажіть, у монобанку в Києві долари сині видають?
Вчера вечером через А-банк внёс гривну и сразу синие получил. Но надо уточнять на отделениях.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:21
В Монобанке сбой, Гороховский сообщил
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Evgeny
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:25
mephala написав:
а как райф отдает валюту?
нужно ходить искать-клянчить или можно делать заказ хотя бы в отделении?
Мне при попытке заказать валюту на горячке сообщили что ваш город по классификации самого Райфа в "красной" зоне (то есть близкий к линии фронта) поэтому заказ налички только в отделении (причем в отделении телефонов нету только приезжать для заказа лично). Для городов из жёлтой из зелёных зон - да можно заказать по телефону. Выдавали все три крайние раза "синькой"
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WallNutPen
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:26
пошук не працює?
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Pete77
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:26
Колеги, підкажіть будь-ласка процес валютообміну клубу 50к в Райфі. Які карти відкривати, як поповнювати, як робити обмін, і як знімати. Дякую!
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:29
mephala написав:
а как райф отдает валюту?
нужно ходить искать-клянчить или можно делать заказ хотя бы в отделении?
Тиждень тому в Києві на Лук'янівці за попереднім замовленням були тільки білі 2006. Касир каже "такі привезли". Не брав. Іншим разом (після цього) були вже сині.
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Pete77
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:29
Pete77 написав:Investor_K
Добре. Чи видають якісь партнери монобанку сині долари у Києві?
Так.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:54
страховку в райфе покупал кто-нить? (они эту тему парят на некоторых отделениях). купленная страховка дает какие-то преимущества?
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Додано: Вів 09 січ, 2024 11:22
WallNutPen написав:
Мне при попытке заказать валюту
да можно заказать по телефону
в аппке через чат
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