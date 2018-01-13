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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 10:03

Investor_K Добре. Чи видають якісь партнери монобанку сині долари у Києві?
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 10:10

  Pete77 написав:Скажіть, у монобанку в Києві долари сині видають?

Вчера вечером через А-банк внёс гривну и сразу синие получил. Но надо уточнять на отделениях.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 10:21

В Монобанке сбой, Гороховский сообщил
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 10:25

  mephala написав:а как райф отдает валюту?
нужно ходить искать-клянчить или можно делать заказ хотя бы в отделении?

Мне при попытке заказать валюту на горячке сообщили что ваш город по классификации самого Райфа в "красной" зоне (то есть близкий к линии фронта) поэтому заказ налички только в отделении (причем в отделении телефонов нету только приезжать для заказа лично). Для городов из жёлтой из зелёных зон - да можно заказать по телефону. Выдавали все три крайние раза "синькой"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 10:26

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

пошук не працює?
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 10:26

Колеги, підкажіть будь-ласка процес валютообміну клубу 50к в Райфі. Які карти відкривати, як поповнювати, як робити обмін, і як знімати. Дякую!
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 10:29

  mephala написав:а как райф отдает валюту?
нужно ходить искать-клянчить или можно делать заказ хотя бы в отделении?

Тиждень тому в Києві на Лук'янівці за попереднім замовленням були тільки білі 2006. Касир каже "такі привезли". Не брав. Іншим разом (після цього) були вже сині.
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 10:29

  Pete77 написав:Investor_K Добре. Чи видають якісь партнери монобанку сині долари у Києві?

Так.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 10:54

страховку в райфе покупал кто-нить? (они эту тему парят на некоторых отделениях). купленная страховка дает какие-то преимущества?
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:22

  WallNutPen написав:Мне при попытке заказать валюту
да можно заказать по телефону
в аппке через чат
flysoulfly
 
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