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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:29

Economist стор. 384
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:36

  Investor_K написав:
  Pete77 написав:Investor_K Добре. Чи видають якісь партнери монобанку сині долари у Києві?

Так.

Які банки партнери видавали в листопаді-грудні 2023 та січень 2024 році, розширити відповідь є можливість?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:42

  sens написав:
  Investor_K написав:
  Pete77 написав:Investor_K Добре. Чи видають якісь партнери монобанку сині долари у Києві?

Так.

Які банки партнери видавали в листопаді-грудні 2023 та січень 2024 році, розширити відповідь є можливість?

Універсал в січні в Дніпрі
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:09

Київ

[quote="5671195:bems654556Investor_K Добре. Чи видають якісь партнери монобанку сині долари у Києві?[/quote]
Так.[/quote]
Які банки партнери видавали в листопаді-грудні 2023 та січень 2024 році, розширити відповідь є можливість?[/quote]
Універсал в січні в Дніпрі[/quote]
sens
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