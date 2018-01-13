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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 січ, 2024 11:29
Economist стор. 384
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Pete77
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Додано: Вів 09 січ, 2024 12:06
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Додано: Вів 09 січ, 2024 12:36
Investor_K написав: Pete77 написав:Investor_K
Добре. Чи видають якісь партнери монобанку сині долари у Києві?
Так.
Які банки партнери видавали в листопаді-грудні 2023 та січень 2024 році, розширити відповідь є можливість?
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Додано: Вів 09 січ, 2024 12:42
sens написав: Investor_K написав: Pete77 написав:Investor_K
Добре. Чи видають якісь партнери монобанку сині долари у Києві?
Так.
Які банки партнери видавали в листопаді-грудні 2023 та січень 2024 році, розширити відповідь є можливість?
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:09
[quote="5671195:bems654556Investor_K Добре. Чи видають якісь партнери монобанку сині долари у Києві?[/quote]
Так.[/quote]
Які банки партнери видавали в листопаді-грудні 2023 та січень 2024 році, розширити відповідь є можливість?[/quote]
Універсал в січні в Дніпрі[/quote]
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sens
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