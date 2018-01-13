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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:29

Economist стор. 384
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:06

Украинский капитал - 38,46
+ комиссии
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:36

  Investor_K написав:
  Pete77 написав:Investor_K Добре. Чи видають якісь партнери монобанку сині долари у Києві?

Так.

Які банки партнери видавали в листопаді-грудні 2023 та січень 2024 році, розширити відповідь є можливість?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:42

  sens написав:
  Investor_K написав:
  Pete77 написав:Investor_K Добре. Чи видають якісь партнери монобанку сині долари у Києві?

Так.

Які банки партнери видавали в листопаді-грудні 2023 та січень 2024 році, розширити відповідь є можливість?

Універсал в січні в Дніпрі
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:09

Київ

[quote="5671195:bems654556Investor_K Добре. Чи видають якісь партнери монобанку сині долари у Києві?[/quote]
Так.[/quote]
Які банки партнери видавали в листопаді-грудні 2023 та січень 2024 році, розширити відповідь є можливість?[/quote]
Універсал в січні в Дніпрі[/quote]
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:50

  Evgeny написав:Украинский капитал - 38,46
+ комиссии
а по євро?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:08

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Навіщо в таблиці 50 к курс долару знову показує максимальний? Був вже нормальний там курс для орієнтиру
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:11

:oops:
  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:Мне при попытке заказать валюту
да можно заказать по телефону
в аппке через чат

- для красной зоны - монопенисуально - единственный способ заказа - в отделении, для остальных - чем что-то крапать попадая по клаве на экранчике - лично мне проще набрать горячку. Но это конечно дело вкуса
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:14

  2XL написав:Навіщо в таблиці 50 к курс долару знову показує максимальний? Був вже нормальний там курс для орієнтиру

Сейчас показывает 39.28.
Что примерно соответствует лучшему курсу киевских обменок.
Что не так ?
mustbe
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