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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:10

  2XL написав:
mustbe написав:
  2XL написав:Навіщо в таблиці 50 к курс долару знову показує максимальний? Був вже нормальний там курс для орієнтиру

Сейчас показывает 39.28.
Что примерно соответствует лучшему курсу киевских обменок.
Что не так ?
Вже писали що кращий курс єдиної обмінки у місті не є орієнтовним. На зараз для розуміння 39.20 був би ідеальний показник

Сейчас можно сдать по .23-.25
Не вижу ничего идеального в курсе 39.20
Если вас не интересует максимальный курс - пропишите в поле "Курс обменок" константу "-5" - всегда будете видеть курс на 5 копеек ниже максимального
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:13

  2XL написав:
mustbe написав:
  2XL написав:Навіщо в таблиці 50 к курс долару знову показує максимальний? Був вже нормальний там курс для орієнтиру

Сейчас показывает 39.28.
Что примерно соответствует лучшему курсу киевских обменок.
Что не так ?
Вже писали що кращий курс єдиної обмінки у місті не є орієнтовним. На зараз для розуміння 39.20 був би ідеальний показник


Обмінки - це досить індивідуальна справа. Мені особисто (Київ) в 90% випадків курс mustbe співпадає чи дуже близький (до 1-3 коп) до мого реального обміну і повністю влаштовує як орієнтовний. Актуальні курси все одно потрібно уточнювати. Якщо курси інші (наприклад коли приходилось обмінювати в іншому місті), завжди можна використати інструменти в таблиці для коригування. Нічого міняти не потрібно.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:24

Пояснения по иконкам изменения курса обмена.
Они зависят от того, когда произошло изменение:
Сегодня - 🔻 🌲
Сегодня-1 - ▼ ▲
Сегодня-2 - ▽ △
Сегодня-3 - ∨ ∧
Сегодня-4 - ˅ ˄
5+ дней назад - маленькие стрелки

Чем больше времени прошло с момента изменения - тем менее заметна иконка
mustbe
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  #<1 ... 392393394395
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