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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 січ, 2024 15:10
2XL написав: mustbe написав: 2XL написав:
Навіщо в таблиці 50 к курс долару знову показує максимальний? Був вже нормальний там курс для орієнтиру
Сейчас показывает 39.28.
Что примерно соответствует лучшему курсу киевских обменок.
Что не так ?
Вже писали що кращий курс єдиної обмінки у місті не є орієнтовним. На зараз для розуміння 39.20 був би ідеальний показник
Сейчас можно сдать по .23-.25
Не вижу ничего идеального в курсе 39.20
Если вас не интересует максимальный курс - пропишите в поле "Курс обменок" константу "-5" - всегда будете видеть курс на 5 копеек ниже максимального
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mustbe
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Додано: Вів 09 січ, 2024 15:13
2XL написав: mustbe написав: 2XL написав:
Навіщо в таблиці 50 к курс долару знову показує максимальний? Був вже нормальний там курс для орієнтиру
Сейчас показывает 39.28.
Что примерно соответствует лучшему курсу киевских обменок.
Что не так ?
Вже писали що кращий курс єдиної обмінки у місті не є орієнтовним. На зараз для розуміння 39.20 був би ідеальний показник
Обмінки - це досить індивідуальна справа. Мені особисто (Київ) в 90% випадків курс mustbe співпадає чи дуже близький (до 1-3 коп) до мого реального обміну і повністю влаштовує як орієнтовний. Актуальні курси все одно потрібно уточнювати. Якщо курси інші (наприклад коли приходилось обмінювати в іншому місті), завжди можна використати інструменти в таблиці для коригування. Нічого міняти не потрібно.
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Melanor1
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Додано: Вів 09 січ, 2024 15:24
Пояснения по иконкам изменения курса обмена.
Они зависят от того, когда произошло изменение:
Сегодня - 🔻 🌲
Сегодня-1 - ▼ ▲
Сегодня-2 - ▽ △
Сегодня-3 - ∨ ∧
Сегодня-4 - ˅ ˄
5+ дней назад - маленькие стрелки
Чем больше времени прошло с момента изменения - тем менее заметна иконка
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mustbe
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