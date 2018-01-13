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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:10

  2XL написав:
mustbe написав:
  2XL написав:Навіщо в таблиці 50 к курс долару знову показує максимальний? Був вже нормальний там курс для орієнтиру

Сейчас показывает 39.28.
Что примерно соответствует лучшему курсу киевских обменок.
Что не так ?
Вже писали що кращий курс єдиної обмінки у місті не є орієнтовним. На зараз для розуміння 39.20 був би ідеальний показник

Сейчас можно сдать по .23-.25
Не вижу ничего идеального в курсе 39.20
Если вас не интересует максимальный курс - пропишите в поле "Курс обменок" константу "-5" - всегда будете видеть курс на 5 копеек ниже максимального
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:13

  2XL написав:
mustbe написав:
  2XL написав:Навіщо в таблиці 50 к курс долару знову показує максимальний? Був вже нормальний там курс для орієнтиру

Сейчас показывает 39.28.
Что примерно соответствует лучшему курсу киевских обменок.
Что не так ?
Вже писали що кращий курс єдиної обмінки у місті не є орієнтовним. На зараз для розуміння 39.20 був би ідеальний показник


Обмінки - це досить індивідуальна справа. Мені особисто (Київ) в 90% випадків курс mustbe співпадає чи дуже близький (до 1-3 коп) до мого реального обміну і повністю влаштовує як орієнтовний. Актуальні курси все одно потрібно уточнювати. Якщо курси інші (наприклад коли приходилось обмінювати в іншому місті), завжди можна використати інструменти в таблиці для коригування. Нічого міняти не потрібно.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:24

Пояснения по иконкам изменения курса обмена.
Они зависят от того, когда произошло изменение:
Сегодня - 🔻 🌲
Сегодня-1 - ▼ ▲
Сегодня-2 - ▽ △
Сегодня-3 - ∨ ∧
Сегодня-4 - ˅ ˄
5+ дней назад - маленькие стрелки

Чем больше времени прошло с момента изменения - тем менее заметна иконка
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:38

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

КЛІРИНГОВИМ ДОМОМ щось балується. Операція купівлі-продажу валюти на діджитал карту до 13:00.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:30

Курсы НБУ на 10.01.2024

Код: Виділити все
USD: 38.1920 -> 38.2253 (+0.0333) ₴/$ 🌲
EUR: 41.7973 -> 41.8185 (+0.0212) ₴/€ 🌲
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:38

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

В приваті в додатку замовив на 9 січня долари, вчора заявку самостійно банк переніс на 10 січня, перший раз у мене, писав вчора в чат пізно ввечері чому перенесли,співробітник сказав що сьогодні отримаю, але сьогодні заявку схвалено лише на завтра. Підтримка написала що вони не мають відношення до замовлення валюти, м'яко кажучи підтримка некомпетентна, або каже неправду, майте на увазі що можуть заявку перенести і не повідомити про це, хоча підтримка мені писала що повідомляють.
mogicanin1986
 
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