mustbe написав:
]Навіщо в таблиці 50 к курс долару знову показує максимальний? Був вже нормальний там курс для орієнтиру
Сейчас показывает 39.28.
Что примерно соответствует лучшему курсу киевских обменок.
Что не так ?[/quote]Вже писали що кращий курс єдиної обмінки у місті не є орієнтовним. На зараз для розуміння 39.20 був би ідеальний показник[/quote]
Сейчас можно сдать по .23-.25
Не вижу ничего идеального в курсе 39.20
Если вас не интересует максимальный курс - пропишите в поле "Курс обменок" константу "-5" - всегда будете видеть курс на 5 копеек ниже максимального[/quote]ось мінфіну не зрозуміло теж в який проміжок часу
💸Курс валют на вечір 9 січня: на міжбанку долар та євро пішли вниз
До закриття міжбанку курс долара зменшився на 12 копійок у купівлі та на 11 у продажу до 38,08/38,15. Євро впало на 17 копійок у купівлі та на 16 у продажу до 41,68/41,75.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38.50−39.30 грн. Євро купують за 42.15 грн, а продають за 43.00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39.15−39.28, євро — 42.75−42.95 грн.