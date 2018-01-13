|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 січ, 2024 20:34
Pete77 написав:
У МТБ у Києві в касі немає валюти. Ніякої. Для видачі за рахунком. І замовити не можна: приходити і ловити. При цьому вони знизили курс за доларом і увірвалися в топ-2. Це штраф НБУ в 10.4 млн. так вплинув? Чи агонія?
вчера было без проблем. купил и сразу снял синие.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21612
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2354 раз.
- Подякували: 3326 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 09 січ, 2024 20:38
vitaliiangel написав: Pete77 написав:
У МТБ у Києві в касі немає валюти. Ніякої. Для видачі за рахунком. І замовити не можна: приходити і ловити. При цьому вони знизили курс за доларом і увірвалися в топ-2. Це штраф НБУ в 10.4 млн. так вплинув? Чи агонія?
вчера было без проблем. купил и сразу снял синие.
За шоколадку?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9427
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 885 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2024 20:47
в пятницу менял евро в МТБ по 40.10. Седня позвонили забрал новые сотки подряд номера.
-
VLADPn
-
-
- Повідомлень: 2605
- З нами з: 04.02.12
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2024 20:56
Investor_K написав:
За шоколадку?
за БЧС
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21612
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2354 раз.
- Подякували: 3326 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 09 січ, 2024 21:34
VLADPn написав:
в пятницу менял евро в МТБ по 40.10. Седня позвонили забрал новые сотки подряд номера.
Ви впевнені що по 40.1? Ніяку цифру не пропустили?
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1211
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:02
VLADPn написав:
в пятницу менял евро в МТБ по 40.10. Седня позвонили забрал новые сотки подряд номера.
хіба у євро номери поспіль? скільки давали з пачок ніколи поспіль не було
-
bems654556
-
-
- Повідомлень: 163
- З нами з: 25.02.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:05
42.10 конечно. Номера подряд-зеленые евровые сотки. Недавно такие же получал в агриколе.
-
VLADPn
-
-
- Повідомлень: 2605
- З нами з: 04.02.12
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1173
|295207
|
Пон 08 січ, 2024 08:37
sens
|
|6
|5321
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|41889
|
|