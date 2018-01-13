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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:34

  Pete77 написав:У МТБ у Києві в касі немає валюти. Ніякої. Для видачі за рахунком. І замовити не можна: приходити і ловити. При цьому вони знизили курс за доларом і увірвалися в топ-2. Це штраф НБУ в 10.4 млн. так вплинув? Чи агонія?
вчера было без проблем. купил и сразу снял синие.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:38

  vitaliiangel написав:
  Pete77 написав:У МТБ у Києві в касі немає валюти. Ніякої. Для видачі за рахунком. І замовити не можна: приходити і ловити. При цьому вони знизили курс за доларом і увірвалися в топ-2. Це штраф НБУ в 10.4 млн. так вплинув? Чи агонія?
вчера было без проблем. купил и сразу снял синие.

За шоколадку?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:47

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

в пятницу менял евро в МТБ по 40.10. Седня позвонили забрал новые сотки подряд номера.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:56

  Investor_K написав:За шоколадку?
за БЧС
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:34

  VLADPn написав:в пятницу менял евро в МТБ по 40.10. Седня позвонили забрал новые сотки подряд номера.

Ви впевнені що по 40.1? Ніяку цифру не пропустили?
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:02

  VLADPn написав:в пятницу менял евро в МТБ по 40.10. Седня позвонили забрал новые сотки подряд номера.


хіба у євро номери поспіль? скільки давали з пачок ніколи поспіль не було
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:05

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

42.10 конечно. Номера подряд-зеленые евровые сотки. Недавно такие же получал в агриколе.
VLADPn
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