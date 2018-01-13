Ещё три мес. назад блокировали на мес. за обсуждение кто и где какие получил у.е.
А сейчас только и обсуждение у всех про это..
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:42
Ещё три мес. назад блокировали на мес. за обсуждение кто и где какие получил у.е.
А сейчас только и обсуждение у всех про это..
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:53
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Игорь Алексеевич,
З поверненням
Додано: Сер 10 січ, 2024 12:12
в євро серії 2002 року - ні , там контрольна сума, вони не можуть бути поспіль. В нових наче має бути поспіль, але скільки бачив - завжди пропуски 5-10.
вибачте , якщо оффтоп
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