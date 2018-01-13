Ещё три мес. назад блокировали на мес. за обсуждение кто и где какие получил у.е.
А сейчас только и обсуждение у всех про это..
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:42
Ещё три мес. назад блокировали на мес. за обсуждение кто и где какие получил у.е.
А сейчас только и обсуждение у всех про это..
Додано: Сер 10 січ, 2024 11:53
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Игорь Алексеевич,
З поверненням
Додано: Сер 10 січ, 2024 12:12
в євро серії 2002 року - ні , там контрольна сума, вони не можуть бути поспіль. В нових наче має бути поспіль, але скільки бачив - завжди пропуски 5-10.
вибачте , якщо оффтоп
Додано: Сер 10 січ, 2024 12:58
Додано: Сер 10 січ, 2024 14:55
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Схоже, що в Ігоря Олексійовича найвищий рівень довіри та поваги на форумі.
І я вітаю!
Додано: Сер 10 січ, 2024 15:45
Укрсиб:
Придбав на 50к в кінці минулого місяця і 50к в цьому. Думав зняти за раз. Але в них там такі накручені ліміти що максимум 2400 можна взяти. Типу 100к грн., але 50к по курсу НБУ і 50к по курсу візи так і видають двома операціями. У підсумку два рази бігав.
Враховуйте.
Додано: Сер 10 січ, 2024 16:29
Подскажите по Индустриалбанку.
Сколько стоит открытие карт ?
Какой минимальный депозит надо открывать для получения депозитой карты ?
Додано: Сер 10 січ, 2024 16:30
Курсы НБУ на 11.01.2024
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