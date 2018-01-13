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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 394395396397
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:42

Ещё три мес. назад блокировали на мес. за обсуждение кто и где какие получил у.е.
А сейчас только и обсуждение у всех про это.. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:53

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Игорь Алексеевич,
З поверненням :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:01

Игорь Алексеевич привет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:12

  Zochan написав:
bems654556 написав:хіба у євро номери поспіль? скільки давали з пачок ніколи поспіль не було

Так як і у будь-яких інших валют.


в євро серії 2002 року - ні , там контрольна сума, вони не можуть бути поспіль. В нових наче має бути поспіль, але скільки бачив - завжди пропуски 5-10.


вибачте , якщо оффтоп :?
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:58

  Zochan написав:Игорь Алексеевич,
З поверненням :)

Шалом з півдня України
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:55

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Схоже, що в Ігоря Олексійовича найвищий рівень довіри та поваги на форумі.
І я вітаю!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:45

Укрсиб:
Придбав на 50к в кінці минулого місяця і 50к в цьому. Думав зняти за раз. Але в них там такі накручені ліміти що максимум 2400 можна взяти. Типу 100к грн., але 50к по курсу НБУ і 50к по курсу візи так і видають двома операціями. У підсумку два рази бігав.
Враховуйте.
slonslon
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:29

Подскажите по Индустриалбанку.

Сколько стоит открытие карт ?
Какой минимальный депозит надо открывать для получения депозитой карты ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:30

Курсы НБУ на 11.01.2024

Код: Виділити все
USD: 38.2253 -> 38.1923 (-0.0330) ₴/$ 💎
EUR: 41.8185 -> 41.8015 (-0.0170) ₴/€ 💎
mustbe
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