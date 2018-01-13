RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 391392393394
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 01:01

В отделении Востока говорили, что реальный курс их процедуры офлайн-покупки_50к сооветствует курсу в аппке на вкладке "ще"
flysoulfly
 
Повідомлень: 4053
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:29

Правекс 38,60
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38931
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3750 раз.
Подякували: 11991 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:45

Укрсиб:
Придбав на 50к в кінці минулого місяця і 50к в цьому. Думав зняти за раз. Але в них там такі накручені ліміти що максимум 2400 можна взяти. Типу 100к грн., але 50к по курсу НБУ і 50к по курсу візи так і видають двома операціями. У підсумку два рази бігав.
Враховуйте.
slonslon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 674
З нами з: 19.02.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:29

Подскажите по Индустриалбанку.

Сколько стоит открытие карт ?
Какой минимальный депозит надо открывать для получения депозитой карты ?
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38931
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3750 раз.
Подякували: 11991 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:30

Курсы НБУ на 11.01.2024

Код: Виділити все
USD: 38.2253 -> 38.1923 (-0.0330) ₴/$ 💎
EUR: 41.8185 -> 41.8015 (-0.0170) ₴/€ 💎
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7525
З нами з: 27.12.17
Подякував: 173 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 17:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  slonslon написав:Укрсиб:
Придбав на 50к в кінці минулого місяця

Які комісії при придбанні та/або видачі?
Видачу коштів треба замовляти через підтримку?
V2
4
 
Повідомлень: 8184
З нами з: 03.07.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:38

Сьогодні Ідея на Лівобережній сказала, що доляри будуть після 25 (числа?). Якийсь там у неї переліміт.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6055
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1386 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:51

Кристал банк

курс на 3м. депо до 200К
дол. 38,35 евро 42 грн, без комісій

курс обмін до 50К
дол.38,45 евро 42.1 грн, коміссі за поповнення, зняття і ще щось там , загалом 1.3%
плюс за відкриття рахунків грн і дол по 100*2=200 грн
Raymond
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 16.12.08
Подякував: 219 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:55

  Ромасик написав:Сьогодні Ідея на Лівобережній сказала, що доляри будуть після 25 (числа?). Якийсь там у неї переліміт.

Звоните на минскую 0503746156 записывайтесь на понедельник
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21621
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2355 раз.
Подякували: 3328 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 391392393394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 116, 117, 118
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1177 296142
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2024 18:40
2XL
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 5374
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 41990
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2623)
10.01.2024 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.