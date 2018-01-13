|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 січ, 2024 01:01
В отделении Востока говорили, что реальный курс их процедуры офлайн-покупки_50к сооветствует курсу в аппке на вкладке "ще"
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4053
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 10:29
Правекс 38,60
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38931
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3750 раз.
- Подякували: 11991 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Сер 10 січ, 2024 15:45
Укрсиб:
Придбав на 50к в кінці минулого місяця і 50к в цьому. Думав зняти за раз. Але в них там такі накручені ліміти що максимум 2400 можна взяти. Типу 100к грн., але 50к по курсу НБУ і 50к по курсу візи так і видають двома операціями. У підсумку два рази бігав.
Враховуйте.
-
slonslon
-
-
- Повідомлень: 674
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 16:29
Подскажите по Индустриалбанку.
Сколько стоит открытие карт ?
Какой минимальный депозит надо открывать для получения депозитой карты ?
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38931
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3750 раз.
- Подякували: 11991 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Сер 10 січ, 2024 16:30
- Код: Виділити все
USD: 38.2253 -> 38.1923 (-0.0330) ₴/$ 💎
EUR: 41.8185 -> 41.8015 (-0.0170) ₴/€ 💎
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7525
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 1525 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Сер 10 січ, 2024 17:17
slonslon написав:
Укрсиб:
Придбав на 50к в кінці минулого місяця
Які комісії при придбанні та/або видачі?
Видачу коштів треба замовляти через підтримку?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8184
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 1358 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:38
Сьогодні Ідея на Лівобережній сказала, що доляри будуть після 25 (числа?). Якийсь там у неї переліміт.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 6055
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1386 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:51
курс на 3м. депо до 200К
дол. 38,35 евро 42 грн, без комісій
курс обмін до 50К
дол.38,45 евро 42.1 грн, коміссі за поповнення, зняття і ще щось там , загалом 1.3%
плюс за відкриття рахунків грн і дол по 100*2=200 грн
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1345
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:55
Ромасик написав:
Сьогодні Ідея на Лівобережній сказала, що доляри будуть після 25 (числа?). Якийсь там у неї переліміт.
Звоните на минскую 0503746156 записывайтесь на понедельник
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21621
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2355 раз.
- Подякували: 3328 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1177
|296142
|
Сер 10 січ, 2024 18:40
2XL
|
|6
|5374
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|41990
|
|