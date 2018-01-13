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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 392393394395>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 01:01

В отделении Востока говорили, что реальный курс их процедуры офлайн-покупки_50к сооветствует курсу в аппке на вкладке "ще"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:29

Правекс 38,60
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:45

Укрсиб:
Придбав на 50к в кінці минулого місяця і 50к в цьому. Думав зняти за раз. Але в них там такі накручені ліміти що максимум 2400 можна взяти. Типу 100к грн., але 50к по курсу НБУ і 50к по курсу візи так і видають двома операціями. У підсумку два рази бігав.
Враховуйте.
slonslon
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:29

Подскажите по Индустриалбанку.

Сколько стоит открытие карт ?
Какой минимальный депозит надо открывать для получения депозитой карты ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:30

Курсы НБУ на 11.01.2024

Код: Виділити все
USD: 38.2253 -> 38.1923 (-0.0330) ₴/$ 💎
EUR: 41.8185 -> 41.8015 (-0.0170) ₴/€ 💎
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 17:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  slonslon написав:Укрсиб:
Придбав на 50к в кінці минулого місяця

Які комісії при придбанні та/або видачі?
Видачу коштів треба замовляти через підтримку?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:38

Сьогодні Ідея на Лівобережній сказала, що доляри будуть після 25 (числа?). Якийсь там у неї переліміт.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:51

Кристал банк

курс на 3м. депо до 200К
дол. 38,35 евро 42 грн, без комісій

курс обмін до 50К
дол.38,45 евро 42.1 грн, коміссі за поповнення, зняття і ще щось там , загалом 1.3%
плюс за відкриття рахунків грн і дол по 100*2=200 грн
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:55

  Ромасик написав:Сьогодні Ідея на Лівобережній сказала, що доляри будуть після 25 (числа?). Якийсь там у неї переліміт.

Звоните на минскую 0503746156 записывайтесь на понедельник
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 11:40

Альянс

Альянс: долар - 38.30; євро - 42.10 (дзвінок в банк) + комісії
Ltava
 
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