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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 січ, 2024 01:01
В отделении Востока говорили, что реальный курс их процедуры офлайн-покупки_50к сооветствует курсу в аппке на вкладке "ще"
Додано: Сер 10 січ, 2024 15:45
Укрсиб:
Придбав на 50к в кінці минулого місяця і 50к в цьому. Думав зняти за раз. Але в них там такі накручені ліміти що максимум 2400 можна взяти. Типу 100к грн., але 50к по курсу НБУ і 50к по курсу візи так і видають двома операціями. У підсумку два рази бігав.
Враховуйте.
Додано: Сер 10 січ, 2024 16:29
Подскажите по Индустриалбанку.
Сколько стоит открытие карт ?
Какой минимальный депозит надо открывать для получения депозитой карты ?
Додано: Сер 10 січ, 2024 16:30
Курсы НБУ на 11.01.2024
Додано: Сер 10 січ, 2024 17:17
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:38
Сьогодні Ідея на Лівобережній сказала, що доляри будуть після 25 (числа?). Якийсь там у неї переліміт.
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:51
Кристал банк
курс на 3м. депо до 200К
дол. 38,35 евро 42 грн, без комісій
курс обмін до 50К
дол.38,45 евро 42.1 грн, коміссі за поповнення, зняття і ще щось там , загалом 1.3%
плюс за відкриття рахунків грн і дол по 100*2=200 грн
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:55
Додано: Чет 11 січ, 2024 11:40
Альянс
Альянс: долар - 38.30; євро - 42.10 (дзвінок в банк) + комісії
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