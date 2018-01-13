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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 11:57

vitaliiangel
Вчора отримав на Жилянській синенькими) Замовляв на минулому тижні!
baclajan1
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 11:58

slonslon
Вони беруть комісію за видачу?
baclajan1
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 12:06

  V2 написав:
  slonslon написав:Укрсиб:
Придбав на 50к в кінці минулого місяця

Які комісії при придбанні та/або видачі?
Видачу коштів треба замовляти через підтримку?

Комісія в мене відсутня. Є таки умови в Укрсибі.
Замовлення в касі, як в Райфі.
slonslon
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