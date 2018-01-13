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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 січ, 2024 11:57
vitaliiangel
Вчора отримав на Жилянській синенькими) Замовляв на минулому тижні!
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Додано: Чет 11 січ, 2024 11:58
slonslon
Вони беруть комісію за видачу?
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:06
V2 написав: slonslon написав:
Укрсиб:
Придбав на 50к в кінці минулого місяця
Які комісії при придбанні та/або видачі?
Видачу коштів треба замовляти через підтримку?
Комісія в мене відсутня. Є таки умови в Укрсибі.
Замовлення в касі, як в Райфі.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 13:15
vitaliiangel написав: Ромасик написав:
Сьогодні Ідея на Лівобережній сказала, що доляри будуть після 25 (числа?). Якийсь там у неї переліміт.
Звоните на минскую 0503746156 записывайтесь на понедельник
сказали, звяжуться, коли буде валюта/інкасація.
Відділення на Соборності теж морозиться до 22 числа.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 14:04
Ромасик написав: vitaliiangel написав: Ромасик написав:
Сьогодні Ідея на Лівобережній сказала, що доляри будуть після 25 (числа?). Якийсь там у неї переліміт.
Звоните на минскую 0503746156 записывайтесь на понедельник
сказали, звяжуться, коли буде валюта/інкасація.
Відділення на Соборності теж морозиться до 22 числа.
шо то с банкой не то.
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vitaliiangel
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