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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 392393394395
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 11:57

vitaliiangel
Вчора отримав на Жилянській синенькими) Замовляв на минулому тижні!
baclajan1
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 11:58

slonslon
Вони беруть комісію за видачу?
baclajan1
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 12:06

  V2 написав:
  slonslon написав:Укрсиб:
Придбав на 50к в кінці минулого місяця

Які комісії при придбанні та/або видачі?
Видачу коштів треба замовляти через підтримку?

Комісія в мене відсутня. Є таки умови в Укрсибі.
Замовлення в касі, як в Райфі.
slonslon
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 13:15

  vitaliiangel написав:
  Ромасик написав:Сьогодні Ідея на Лівобережній сказала, що доляри будуть після 25 (числа?). Якийсь там у неї переліміт.

Звоните на минскую 0503746156 записывайтесь на понедельник

сказали, звяжуться, коли буде валюта/інкасація.
Відділення на Соборності теж морозиться до 22 числа.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:04

  Ромасик написав:
  vitaliiangel написав:
  Ромасик написав:Сьогодні Ідея на Лівобережній сказала, що доляри будуть після 25 (числа?). Якийсь там у неї переліміт.

Звоните на минскую 0503746156 записывайтесь на понедельник

сказали, звяжуться, коли буде валюта/інкасація.
Відділення на Соборності теж морозиться до 22 числа.
шо то с банкой не то.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:30

Курсы НБУ на 12.01.2024

Код: Виділити все
USD: 38.1923 -> 37.9982 (-0.1941) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 41.8015 -> 41.741 (-0.0605) ₴/€ 💎
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:09

  vitaliiangel написав:
  Ромасик написав:
  Ромасик написав:Сьогодні Ідея на Лівобережній сказала, що доляри будуть після 25 (числа?). Якийсь там у неї переліміт.
сказали, звяжуться, коли буде валюта/інкасація.
Відділення на Соборності теж морозиться до 22 числа.
шо то с банкой не то.
Всё с банкой то - вчера в Кропе получено синими 2600
и вчера же сдано по 39,45... :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:28

  asti написав:
  vitaliiangel написав:
  Ромасик[quote="5671870:Ромасик написав:Сьогодні Ідея на Лівобережній сказала, що доляри будуть після 25 (числа?). Якийсь там у неї переліміт.
сказали, звяжуться, коли буде валюта/інкасація.
Відділення на Соборності теж морозиться до 22 числа.
шо то с банкой не то.
Всё с банкой то - вчера в Кропе получено синими 2600
и вчера же сдано по 39,45... :) :)[/quote] місто з курсом мінус два дні))) хто не встиг продати,їдьте в Кроп)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:38

Mustbe, cхоже принцип формування базового курсу в Европромі змінився, вже не НБУ+1,5%, а приблизно НБУ+0.7% для $ і НБУ+1% для €
На 09.01.24
$ 38.4500
€ 42.2100
Курс НБУ на 09.01.24
$ 38.1920*100.7%=38.4593
€ 41.7973*101%=42.2153
https://ibb.co/D5dFG18
qqwqqw
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:40

  slonslon написав:
  V2 написав:
  slonslon написав:Укрсиб:
Придбав на 50к в кінці минулого місяця

Які комісії при придбанні та/або видачі?
Видачу коштів треба замовляти через підтримку?

Комісія в мене відсутня. Є таки умови в Укрсибі.
Замовлення в касі, як в Райфі.

а что за условия? какойто пакет нужно оплачивать?
nekefer
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