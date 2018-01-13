кому он сдает не понятно.
на минфине в Кропе продают ниже;
есть кит в городе , есть мани24, которые дешевле продают чем он постоянно сдает какому-то валютчику, который в свою очередь ещё добавляет к курсу своих 10-20 коп. минимум - кто на опте будет покупать по таким курсам? . это ж не совсем какой-то забитый город, где банков и обменников нет
и неужели больше в городе кроме него и пары "баб в стеганных куртках в мумбе" никого хитроумного в кедах нет
тут одно из двух : либо сдает в своей или маминой обменке каким-то лошарам по сотне баксов либо сказочник
прошу прощения за оффтоп. спасибо автору за таблички!