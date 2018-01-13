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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:19

  sens написав:
  asti написав:
  vitaliiangel написав:шо то с банкой не то.
Всё с банкой то - вчера в Кропе получено синими 2600
и вчера же сдано по 39,45... :) :)
місто з курсом мінус два дні))) хто не встиг продати,їдьте в Кроп)


кому он сдает не понятно.

на минфине в Кропе продают ниже;
есть кит в городе , есть мани24, которые дешевле продают чем он постоянно сдает какому-то валютчику, который в свою очередь ещё добавляет к курсу своих 10-20 коп. минимум - кто на опте будет покупать по таким курсам? . это ж не совсем какой-то забитый город, где банков и обменников нет :D
и неужели больше в городе кроме него и пары "баб в стеганных куртках в мумбе" никого хитроумного в кедах нет :mrgreen:

тут одно из двух : либо сдает в своей или маминой обменке каким-то лошарам по сотне баксов либо сказочник :lol:

прошу прощения за оффтоп. спасибо автору за таблички!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:29

КредитВест прямо сейчас продаёт наличные доллары через кассу по 38,55
Доллары 2006 года, лимит в 1 руки 4000 долларов.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:33

Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:42

  asti написав:Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?

По разному. Бывали и синие и хороший 2006
WallNutPen
 
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