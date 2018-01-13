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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:19
sens написав: asti написав: vitaliiangel написав:
шо то с банкой не то.
Всё с банкой то - вчера в Кропе получено синими 2600
и вчера же сдано по 39,45...
місто з курсом мінус два дні))) хто не встиг продати,їдьте в Кроп)
кому он сдает не понятно.
на минфине в Кропе продают ниже;
есть кит в городе , есть мани24, которые дешевле продают чем он постоянно сдает какому-то валютчику, который в свою очередь ещё добавляет к курсу своих 10-20 коп. минимум - кто на опте будет покупать по таким курсам? . это ж не совсем какой-то забитый город, где банков и обменников нет
и неужели больше в городе кроме него и пары "баб в стеганных куртках в мумбе" никого хитроумного в кедах нет
тут одно из двух : либо сдает в своей или маминой обменке каким-то лошарам по сотне баксов либо сказочник
прошу прощения за оффтоп. спасибо автору за таблички!
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:29
КредитВест прямо сейчас продаёт наличные доллары через кассу по 38,55
Доллары 2006 года, лимит в 1 руки 4000 долларов.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:33
Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
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asti
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:42
asti написав:
Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
По разному. Бывали и синие и хороший 2006
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WallNutPen
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:49
WallNutPen написав: asti написав:
Господа, кто сталкивался,
как А-банка отдает валютные депо Мони?
По разному. Бывали и синие и хороший 2006
Короче отдают, не морозятся!
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asti
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:37
Питання щодо Приват. Раніше 0.5% комісії в таблиці не було. Скажіть, у якому випадку вона з'являється? Моє розуміння, що якщо робити переказ з грн. на $ для виплат буде комісія $1.33 і все (ніяких 0.5% немає). Це так?
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Pete77
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:57
Pete77 написав:
Питання щодо Приват. Раніше 0.5% комісії в таблиці не було. Скажіть, у якому випадку вона з'являється? Моє розуміння, що якщо робити переказ з грн. на $ для виплат буде комісія $1.33 і все (ніяких 0.5% немає). Це так?
Можна сказати так, просто 0,5%, але не вище 50грн., тому й виходить ці $1,33. Так що твердження на таку суму вірне, але коли мова йде про Приват, то там за звичаєм треба одразу міняти на 50т.грн. щоб кілька разів не плати комісію, хтось робить без комісії через депо на місяць, але як на мене це глупо заради 50грн. марінувати 50т.грн.
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ГеннадийUA
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