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USD: 38.1923 -> 37.9982 (-0.1941) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 41.8015 -> 41.741 (-0.0605) ₴/€ 💎
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 січ, 2024 16:30
Курсы НБУ на 12.01.2024
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:38
Mustbe, cхоже принцип формування базового курсу в Европромі змінився, вже не НБУ+1,5%, а приблизно НБУ+0.7% для $ і НБУ+1% для €
На 09.01.24
$ 38.4500
€ 42.2100
Курс НБУ на 09.01.24
$ 38.1920*100.7%=38.4593
€ 41.7973*101%=42.2153
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:40
а что за условия? какойто пакет нужно оплачивать?
Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:37
Питання щодо Приват. Раніше 0.5% комісії в таблиці не було. Скажіть, у якому випадку вона з'являється? Моє розуміння, що якщо робити переказ з грн. на $ для виплат буде комісія $1.33 і все (ніяких 0.5% немає). Це так?
Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:57
Можна сказати так, просто 0,5%, але не вище 50грн., тому й виходить ці $1,33. Так що твердження на таку суму вірне, але коли мова йде про Приват, то там за звичаєм треба одразу міняти на 50т.грн. щоб кілька разів не плати комісію, хтось робить без комісії через депо на місяць, але як на мене це глупо заради 50грн. марінувати 50т.грн.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:30
Курсы НБУ на 15.01.2024
Додано: Суб 13 січ, 2024 20:18
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Підкажіть а АКОРД на вихідних міняє валюту? Хочу закинути на картку і конвертонути. Чи вже краще зачекати понеділка? А хто який курс прогнозує? Обмінки вверх!
Додано: Суб 13 січ, 2024 21:58
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Якщо поповнити карту Укргазбанк Прозапас гривневу переказом з карток інших банків України, Укргаз бере коміссію?
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