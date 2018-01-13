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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 січ, 2024 14:43
Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?
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mogicanin1986
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