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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 січ, 2024 14:43
Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?
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Додано: Нед 14 січ, 2024 19:01
ihorsic написав:Підкажіть а АКОРД на вихідних міняє валюту? Хочу закинути на картку і конвертонути. Чи вже краще зачекати понеділка? А хто який курс прогнозує? Обмінки вверх!
Міняє
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Додано: Нед 14 січ, 2024 19:11
ihorsic написав:
Підкажіть а АКОРД на вихідних міняє валюту? Хочу закинути на картку і конвертонути. Чи вже краще зачекати понеділка? А хто який курс прогнозує? Обмінки вверх!
Аккорд славится выдачей 96г. Тогда уйдёте в минус. Банки тоже такие года не очень берут или с комиссией.
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