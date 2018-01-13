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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:43
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?
Додано: Нед 14 січ, 2024 19:01
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Міняє
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Додано: Нед 14 січ, 2024 19:11
Додано: Нед 14 січ, 2024 19:46
Выдал сенс моему приятелю депозит 5куе 96м. Скандалил, не помогло, этот банк пуленепробиваемый. Внёс все в тумбу привата. Каждый день заказывал остающуюся сумму (больше остатка заказать нельзя) на разные отделения и выбирал из кучи предложенных 2006, даже было 600 долл синими. На все ушло примерно неделя. Вопрос решаемый но гемор.
Додано: Нед 14 січ, 2024 20:00
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Когда 5к, то понятное дело, надо вылезать из дерьма. А когда ради 5 баксов из одного банка тащить в тумбу, а потом ходить или ездить забирать синими. То из +5 баксов получается -10 баксов. Там где геморой с дол., то я или изначально не лезу в этот банк или тогда играть по евро.
Додано: Нед 14 січ, 2024 20:14
Выдал сенс моему приятелю депозит 5куе 96м. Скандалил, не помогло, этот банк пуленепробиваемый. Внёс все в тумбу привата. Каждый день заказывал остающуюся сумму (больше остатка заказать нельзя) на разные отделения и выбирал из кучи предложенных 2006, даже было 600 долл синими. На все ушло примерно неделя. Вопрос решаемый но гемор.[/quote
Как вариант закинуть в Пумб, через пару дней забрать синие, там вроде всегда синие выдают, сам не пробовал, не било случая. Но это если там 500 маринуются, иначе 1% за снятие от суммы.
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