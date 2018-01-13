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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 січ, 2024 14:43
Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?
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mogicanin1986
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Додано: Нед 14 січ, 2024 19:01
ihorsic написав:Підкажіть а АКОРД на вихідних міняє валюту? Хочу закинути на картку і конвертонути. Чи вже краще зачекати понеділка? А хто який курс прогнозує? Обмінки вверх!
Міняє
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lamal
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Додано: Нед 14 січ, 2024 19:11
ihorsic написав:
Підкажіть а АКОРД на вихідних міняє валюту? Хочу закинути на картку і конвертонути. Чи вже краще зачекати понеділка? А хто який курс прогнозує? Обмінки вверх!
Аккорд славится выдачей 96г. Тогда уйдёте в минус. Банки тоже такие года не очень берут или с комиссией.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 14 січ, 2024 19:46
Игорь Алексеевич написав: ihorsic написав:
Підкажіть а АКОРД на вихідних міняє валюту? Хочу закинути на картку і конвертонути. Чи вже краще зачекати понеділка? А хто який курс прогнозує? Обмінки вверх!
Аккорд славится выдачей 96г. Тогда уйдёте в минус. Банки тоже такие года не очень берут или с комиссией.
Выдал сенс моему приятелю депозит 5куе 96м. Скандалил, не помогло, этот банк пуленепробиваемый. Внёс все в тумбу привата. Каждый день заказывал остающуюся сумму (больше остатка заказать нельзя) на разные отделения и выбирал из кучи предложенных 2006, даже было 600 долл синими. На все ушло примерно неделя. Вопрос решаемый но гемор.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 14 січ, 2024 20:00
vitaliiangel написав:
Вопрос решаемый но гемор.
Когда 5к, то понятное дело, надо вылезать из дерьма. А когда ради 5 баксов из одного банка тащить в тумбу, а потом ходить или ездить забирать синими. То из +5 баксов получается -10 баксов. Там где геморой с дол., то я или изначально не лезу в этот банк или тогда играть по евро.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 14 січ, 2024 20:14
Выдал сенс моему приятелю депозит 5куе 96м. Скандалил, не помогло, этот банк пуленепробиваемый. Внёс все в тумбу привата. Каждый день заказывал остающуюся сумму (больше остатка заказать нельзя) на разные отделения и выбирал из кучи предложенных 2006, даже было 600 долл синими. На все ушло примерно неделя. Вопрос решаемый но гемор.[/quote
Как вариант закинуть в Пумб, через пару дней забрать синие, там вроде всегда синие выдают, сам не пробовал, не било случая. Но это если там 500 маринуются, иначе 1% за снятие от суммы.
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mogicanin1986
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Додано: Нед 14 січ, 2024 21:44
mogicanin1986 написав:
Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?
Чому б на їх телефон підтримки 0800... не набрати і було замовити валюту? Тоді точно будете впевнені що заявка пройшла.
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alex lem
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Додано: Нед 14 січ, 2024 22:16
nekefer написав: slonslon написав: V2 написав:
Які комісії при придбанні та/або видачі?
Видачу коштів треба замовляти через підтримку?
Комісія в мене відсутня. Є таки умови в Укрсибі.
Замовлення в касі, як в Райфі.
а что за условия? какойто пакет нужно оплачивать?
Зарплатний проект
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slonslon
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Додано: Нед 14 січ, 2024 22:50
alex lem написав: mogicanin1986 написав:
Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?
Чому б на їх телефон підтримки 0800... не набрати і було замовити валюту? Тоді точно будете впевнені що заявка пройшла.
Спробуємо в додатку, кажуть працює, перевіремо)
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mogicanin1986
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Додано: Нед 14 січ, 2024 22:57
mogicanin1986 написав: alex lem написав: mogicanin1986 написав:
Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?
Чому б на їх телефон підтримки 0800... не набрати і було замовити валюту? Тоді точно будете впевнені що заявка пройшла.
Спробуємо в додатку, кажуть працює, перевіремо)
Тут головне якість, бо долар часто не дуже. А взагалі в рідному відділенні віддають пайку без замовленя.
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ukr0014959
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