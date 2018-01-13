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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 394395396397
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:02

  Игорь Алексеевич написав:
  ihorsic написав:Підкажіть а АКОРД на вихідних міняє валюту? Хочу закинути на картку і конвертонути. Чи вже краще зачекати понеділка? А хто який курс прогнозує? Обмінки вверх!
Аккорд славится выдачей 96г. Тогда уйдёте в минус. Банки тоже такие года не очень берут или с комиссией.


Та ладно банки спокійно беруть, та і обмінки по роздрібному курсу забирають, а він на сьогодні 38.7 був
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:15

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  ukr0014959 написав:Та ладно банки спокійно беруть, та і обмінки по роздрібному курсу забирають, а він на сьогодні 38.7 був
Да конечно по 38,7 берут 96г.)) И банки прям спокойно забирают такие. Басни вчерашнего дня.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:32

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Щось не розумію кіпішу сині-білі, хіба може обмінка чи банк відмовити брати білі?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:40

  unicdima написав:Щось не розумію кіпішу сині-білі, хіба може обмінка чи банк відмовити брати білі?
НБУ не чётко обозначил, какие можно брать, а какие нет. Есть много пунктов на которые банк имеет право ссылаться. Он не откажет, но скажет, что есть подозрение на.... и нужна экспертиза. А обменник - это коммерция, вам они сами предложат курс за купюру и ваше право соглашаться или пойти искать др. обменник. Но как показывает опыт, то 96г. курс у всех обменников одинаковый - очень, очень низкий или вообще отказываются брать.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 14 січ, 2024 23:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:42

  unicdima написав:Щось не розумію кіпішу сині-білі, хіба може обмінка чи банк відмовити брати білі?

Обмінки не відмовляють (там де я був), а дає за кожний "рівень" свою ціну. Тому їм не вигідно продавати все підряд.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:44

  Игорь Алексеевич написав:
  ukr0014959 написав:Та ладно банки спокійно беруть, та і обмінки по роздрібному курсу забирають, а він на сьогодні 38.7 був
Да конечно по 38,7 берут 96г.)) И банки прям спокойно забирают такие. Басни вчерашнего дня.))

ну приват ощад укргаз то должны же брать
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:46

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  nekefer написав:ну приват ощад укргаз то должны же брать
Вы пойдите и попробуйте им сдать и прочитать лекцию. Недавно в Ощаде девушка хотела сдать - ответ экспертиза на 6мес. Хотя продадут вам с удовольствием 96г. без всяких комиссий.
Тема синие, белые на др. страничке обсуждают.
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