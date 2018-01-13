Игорь Алексеевич написав:Аккорд славится выдачей 96г. Тогда уйдёте в минус. Банки тоже такие года не очень берут или с комиссией.
Та ладно банки спокійно беруть, та і обмінки по роздрібному курсу забирають, а він на сьогодні 38.7 був
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Додано: Нед 14 січ, 2024 23:02
Та ладно банки спокійно беруть, та і обмінки по роздрібному курсу забирають, а він на сьогодні 38.7 був
Додано: Нед 14 січ, 2024 23:15
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Нед 14 січ, 2024 23:32
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Щось не розумію кіпішу сині-білі, хіба може обмінка чи банк відмовити брати білі?
Додано: Нед 14 січ, 2024 23:40
НБУ не чётко обозначил, какие можно брать, а какие нет. Есть много пунктов на которые банк имеет право ссылаться. Он не откажет, но скажет, что есть подозрение на.... и нужна экспертиза. А обменник - это коммерция, вам они сами предложат курс за купюру и ваше право соглашаться или пойти искать др. обменник. Но как показывает опыт, то 96г. курс у всех обменников одинаковый - очень, очень низкий или вообще отказываются брать.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 14 січ, 2024 23:44, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 14 січ, 2024 23:42
Додано: Нед 14 січ, 2024 23:44
Додано: Нед 14 січ, 2024 23:46
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Вы пойдите и попробуйте им сдать и прочитать лекцию. Недавно в Ощаде девушка хотела сдать - ответ экспертиза на 6мес. Хотя продадут вам с удовольствием 96г. без всяких комиссий.
Тема синие, белые на др. страничке обсуждают.
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