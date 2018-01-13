|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 січ, 2024 09:48
alex lem написав: mogicanin1986 написав:
Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?
Чому б на їх телефон підтримки 0800... не набрати і було замовити валюту? Тоді точно будете впевнені що заявка пройшла.
Заявка на замовлення готівки у сумі 2400 USD підтверджена. Чекаємо на вас 2024-01-16 у відділенні Дарницьке відділення №51 за адресою м. Київ, пр-т Леоніда Каденюка, буд. 6, літера А з 9:00 до 16.45. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги відділення не працюють!
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15392
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 15 січ, 2024 09:53
Игорь Алексеевич написав: nekefer написав:
ну приват ощад укргаз то должны же брать
Вы пойдите и попробуйте им сдать и прочитать лекцию. Недавно в Ощаде девушка хотела сдать - ответ экспертиза на 6мес. Хотя продадут вам с удовольствием 96г. без всяких комиссий.
Тема синие, белые на др. страничке обсуждают.Клуб 200К - Теребеньки
В Харкові у відділенні поклав на картки , в додатку відкрив депозит на 3м +5діб. Відділенню план. В Києві в центральному відділенні можна замовити на касі особисто і зняти. Є телефон каси але вони беруть від вас клаптик паперу з ПІБ та КТ , сума та валюта
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15392
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 15 січ, 2024 10:38
sens написав:
В Харкові у відділенні поклав на картки , в додатку відкрив депозит на 3м +5діб. Відділенню план.
Мы находимся на ветке онлайн, где меняют быстро и получаем за 5 мин прибыль. Если на депозиты на 3 мес. и выше, то конечно каждый банк будет рассматривать эти купюры по др.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7587
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1200
|299768
|
Суб 13 січ, 2024 20:33
Кащей
|
|6
|5470
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|42269
|
|