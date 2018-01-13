RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 09:48

  alex lem написав:
  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?

Чому б на їх телефон підтримки 0800... не набрати і було замовити валюту? Тоді точно будете впевнені що заявка пройшла.

Заявка на замовлення готівки у сумі 2400 USD підтверджена. Чекаємо на вас 2024-01-16 у відділенні Дарницьке відділення №51 за адресою м. Київ, пр-т Леоніда Каденюка, буд. 6, літера А з 9:00 до 16.45. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги відділення не працюють!
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15392
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 09:53

  Игорь Алексеевич написав:
  nekefer написав:ну приват ощад укргаз то должны же брать
Вы пойдите и попробуйте им сдать и прочитать лекцию. Недавно в Ощаде девушка хотела сдать - ответ экспертиза на 6мес. Хотя продадут вам с удовольствием 96г. без всяких комиссий.
Тема синие, белые на др. страничке обсуждают.
Клуб 200К - Теребеньки

В Харкові у відділенні поклав на картки , в додатку відкрив депозит на 3м +5діб. Відділенню план. В Києві в центральному відділенні можна замовити на касі особисто і зняти. Є телефон каси але вони беруть від вас клаптик паперу з ПІБ та КТ , сума та валюта
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15392
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 10:38

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  sens написав:В Харкові у відділенні поклав на картки , в додатку відкрив депозит на 3м +5діб. Відділенню план.
Мы находимся на ветке онлайн, где меняют быстро и получаем за 5 мин прибыль. Если на депозиты на 3 мес. и выше, то конечно каждый банк будет рассматривать эти купюры по др.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7587
З нами з: 13.09.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 395396397398
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 119, 120, 121
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1200 299768
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2024 20:33
Кащей
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 5470
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 42269
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3715)
15.01.2024 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.