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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:43

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:54

  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?

Где это там заказ есть не вижу такого пункта?
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:01

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

ihorsic написав:Підкажіть а АКОРД на вихідних міняє валюту? Хочу закинути на картку і конвертонути. Чи вже краще зачекати понеділка? А хто який курс прогнозує? Обмінки вверх!
Міняє

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lamal
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 21:44

  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?

Чому б на їх телефон підтримки 0800... не набрати і було замовити валюту? Тоді точно будете впевнені що заявка пройшла.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:16

  nekefer написав:
  slonslon написав:
  V2 написав:Які комісії при придбанні та/або видачі?
Видачу коштів треба замовляти через підтримку?

Комісія в мене відсутня. Є таки умови в Укрсибі.
Замовлення в касі, як в Райфі.

а что за условия? какойто пакет нужно оплачивать?

Зарплатний проект
slonslon
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:50

  alex lem написав:
  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?

Чому б на їх телефон підтримки 0800... не набрати і було замовити валюту? Тоді точно будете впевнені що заявка пройшла.

Спробуємо в додатку, кажуть працює, перевіремо)
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:57

  mogicanin1986 написав:
  alex lem написав:
  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?

Чому б на їх телефон підтримки 0800... не набрати і було замовити валюту? Тоді точно будете впевнені що заявка пройшла.

Спробуємо в додатку, кажуть працює, перевіремо)

Тут головне якість, бо долар часто не дуже. А взагалі в рідному відділенні віддають пайку без замовленя.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:19

  ihorsic написав:Підкажіть а АКОРД на вихідних міняє валюту? Хочу закинути на картку і конвертонути. Чи вже краще зачекати понеділка? А хто який курс прогнозує? Обмінки вверх!

почему обменки вверх? межбанк ориентир
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 09:48

  alex lem написав:
  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?

Чому б на їх телефон підтримки 0800... не набрати і було замовити валюту? Тоді точно будете впевнені що заявка пройшла.

Заявка на замовлення готівки у сумі 2400 USD підтверджена. Чекаємо на вас 2024-01-16 у відділенні Дарницьке відділення №51 за адресою м. Київ, пр-т Леоніда Каденюка, буд. 6, літера А з 9:00 до 16.45. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги відділення не працюють!
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