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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 394395396397
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:05

  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?

Укргаз це не приват.
Вони можуть і дату пізніше поміняти (смс прийде), і просто сказати, що валюту ще не привезли навіть в день підтвердженої заявки :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 19:31

  sergey_sryvkin написав:
  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?

Укргаз це не приват.
Вони можуть і дату пізніше поміняти (смс прийде), і просто сказати, що валюту ще не привезли навіть в день підтвердженої заявки :)

Мені приват самостійно переніс дату видачі в заявці на один день. Щось мені не подобається таке замовлення в додатку Укргаза, стан заявки не побачиш як в приваті,краще замовляти у відділенні, два рази замовляв, сказали приходьте в таке то число, прийшов і отримав
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 19:58

  mogicanin1986 написав:Мені приват самостійно переніс дату видачі в заявці на один день. Щось мені не подобається таке замовлення в додатку Укргаза, стан заявки не побачиш як в приваті,краще замовляти у відділенні, два рази замовляв, сказали приходьте в таке то число, прийшов і отримав

У відділенні чудово бачать вашу заявку.
Просто не говорять вам коли приходити :) А так різниці нема.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 394395396397
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