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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:05
mogicanin1986 написав:
Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?
Укргаз це не приват.
Вони можуть і дату пізніше поміняти (смс прийде), і просто сказати, що валюту ще не привезли навіть в день підтвердженої заявки
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Додано: Пон 15 січ, 2024 19:31
sergey_sryvkin написав: mogicanin1986 написав:
Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?
Укргаз це не приват.
Вони можуть і дату пізніше поміняти (смс прийде), і просто сказати, що валюту ще не привезли навіть в день підтвердженої заявки
Мені приват самостійно переніс дату видачі в заявці на один день. Щось мені не подобається таке замовлення в додатку Укргаза, стан заявки не побачиш як в приваті,краще замовляти у відділенні, два рази замовляв, сказали приходьте в таке то число, прийшов і отримав
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Додано: Пон 15 січ, 2024 19:58
mogicanin1986 написав:
Мені приват самостійно переніс дату видачі в заявці на один день. Щось мені не подобається таке замовлення в додатку Укргаза, стан заявки не побачиш як в приваті,краще замовляти у відділенні, два рази замовляв, сказали приходьте в таке то число, прийшов і отримав
У відділенні чудово бачать вашу заявку.
Просто не говорять вам коли приходити
А так різниці нема.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 20:18
Evgeny
Вдалося з"ясувати?
В Індустріалбанку можна зареєструватися в їх додатку онлайн, будуть відкриті поточні рахунки.
Віртуальних карток нема - тільки фізичні, оформляти на вдділені.
Хто знає які тарифні пакети та депозити краще для валютообміну та зняття без комісіі?
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Додано: Пон 15 січ, 2024 20:37
sergey_sryvkin написав: mogicanin1986 написав:
Мені приват самостійно переніс дату видачі в заявці на один день. Щось мені не подобається таке замовлення в додатку Укргаза, стан заявки не побачиш як в приваті,краще замовляти у відділенні, два рази замовляв, сказали приходьте в таке то число, прийшов і отримав
У відділенні чудово бачать вашу заявку.
Просто не говорять вам коли приходити
А так різниці нема.
Оце ж мені і не подобається, що нема конкретики, чекаєш коли буде підтвердження. Написав в телеграм, дали номер телефону відділення, завтра подзвоню.
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mogicanin1986
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Додано: Пон 15 січ, 2024 21:30
Подскажите пожалуйста, Глобус, Киев, какими купюрами доллары дают и когда лучше на протяжении дня приходить ? Заказ уже сделал.
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