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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 394395396397
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:05

  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?

Укргаз це не приват.
Вони можуть і дату пізніше поміняти (смс прийде), і просто сказати, що валюту ще не привезли навіть в день підтвердженої заявки :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 19:31

  sergey_sryvkin написав:
  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?

Укргаз це не приват.
Вони можуть і дату пізніше поміняти (смс прийде), і просто сказати, що валюту ще не привезли навіть в день підтвердженої заявки :)

Мені приват самостійно переніс дату видачі в заявці на один день. Щось мені не подобається таке замовлення в додатку Укргаза, стан заявки не побачиш як в приваті,краще замовляти у відділенні, два рази замовляв, сказали приходьте в таке то число, прийшов і отримав
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 19:58

  mogicanin1986 написав:Мені приват самостійно переніс дату видачі в заявці на один день. Щось мені не подобається таке замовлення в додатку Укргаза, стан заявки не побачиш як в приваті,краще замовляти у відділенні, два рази замовляв, сказали приходьте в таке то число, прийшов і отримав

У відділенні чудово бачать вашу заявку.
Просто не говорять вам коли приходити :) А так різниці нема.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 20:18

Індустріалбанк

Evgeny
Вдалося з"ясувати?

В Індустріалбанку можна зареєструватися в їх додатку онлайн, будуть відкриті поточні рахунки.
Віртуальних карток нема - тільки фізичні, оформляти на вдділені.

Хто знає які тарифні пакети та депозити краще для валютообміну та зняття без комісіі?
NRG
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 20:37

  sergey_sryvkin написав:
  mogicanin1986 написав:Мені приват самостійно переніс дату видачі в заявці на один день. Щось мені не подобається таке замовлення в додатку Укргаза, стан заявки не побачиш як в приваті,краще замовляти у відділенні, два рази замовляв, сказали приходьте в таке то число, прийшов і отримав

У відділенні чудово бачать вашу заявку.
Просто не говорять вам коли приходити :) А так різниці нема.

Оце ж мені і не подобається, що нема конкретики, чекаєш коли буде підтвердження. Написав в телеграм, дали номер телефону відділення, завтра подзвоню.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 21:30

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Подскажите пожалуйста, Глобус, Киев, какими купюрами доллары дают и когда лучше на протяжении дня приходить ? Заказ уже сделал.
Igor3777
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 22:23

  Igor3777 написав:Подскажите пожалуйста, Глобус, Киев, какими купюрами доллары дают и когда лучше на протяжении дня приходить ? Заказ уже сделал.


По різному але зазвичай 2000ні роки, нормальної якості.
По часу не знаю, в глобусі ніколи не замовляв, приходив і просто забирав
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 11:45

Європром

Mustbe, сьогодні стартовий в Європромі – 38,17.

І до речі, дивна така обставина, що в останнє, оновлення курсу по цьому банку чомусь відбулось о півночі з 38,05 до 38,08, при тому, що курс у таблиці змінюється вручну, і на сайті банку його ніде не вказано, і нема повідомлень ані в чаті, ані на форумі про якісь зміни, та й менеджер банку сьогодні підтвердила, що вчора 38,05 був на протязі всього дня
s17012017
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  #<1 ... 394395396397
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